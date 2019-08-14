Шумиха вокруг брака Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Масла в огонь подливают близкие супругов.

Шумиха вокруг брака Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Масла в огонь подливают близкие супругов.Недавно Лидия Федосеева-Шукшина помирилась с дочкой Ольгой. Теперь та живет с ней и помогает по хозяйству: занимается уборкой. следит за чистотой в доме. Поэтому как никто другой знает, что происходит в личной жизни своей мамы. Она прокомментировала ее брак с музыкальным продюсером. "С Бари Алибасовым они не живут. Только появляются вместе на людях. Он ее, предположим, куда-то свозил, сделал себе для Инстаграма фотографии. А она после этого приходит выжатая как лимон. Как она дышит, у нее такой свист идет! У нее ведь и бронхиальная астма, и диабет", – пожаловалась Ольга Шукшина.Женщина рассказала, что никаких личных отношений между ее матерью и продюсером нет. "Это пиар-брак. Мама сказала мне, что никакого интима у нее с Бари нет и не было. А он ведь пиарится на этом – шуточки на тему интима отпускает, заявляет, что они еще могут родить. На телевидении в разных программах показывает: вот наша кровать, а вот мы с женой. И на своей странице выставляет фотографии, где они на постели. Некрасиво для 80-летней женщины такое", – цитирует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной .А тут разразился новый скандал. Якобы личный помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь оказался актером гей-порно. "Эта грязь падает тенью на имя Василия Шукшина, моего отца. Пока я не хочу маму этим всем волновать. Но придется открыть ей глаза, ведь она постоянно общается с этим человеком. Дает ему какие-то деньги, просит ее куда-то свозить..." – рассказала Ольга.Шукшина всерьез обеспокоена здоровьем матери. Она отметила, что та слаба, и если что-то случится, то станет законным вдовцом и наследником. Впрочем, из имущества у Лидии Федосеевой-Шукшиной мало что осталось, так как она его раздарила, но есть большое творческое наследие Василия Шукшина."Мы по сей день получаем авторские отчисления от издания книг Шукшина, постановок (по 100 тысяч руб. в месяц. – Прим.ред.). Какая-то доля авторских прав Василия Макаровича может перейти от мамы к Алибасову..." – предположила дочь .