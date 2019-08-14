Артистка вновь столкнулась с неприятностями на курорте в Турции. Эвелина Бледанс опять пострадала во время купания.

Артистка вновь столкнулась с неприятностями на курорте вТурции. Эвелина Бледанс опять пострадала во время купания.В Stories личного Instagram артистка пожаловалась подписчикам. Звезда рассказала, что поранила большой палец ноги, когда плавала в море с сыном Семой.На опубликованном видео Эведина Бледанс показывает окровавленнуюконечность. "Пока Семик ныряет с парнями, я опять умудрилась в воде распоротьсебе ногу", – говорит звезда.Артистка отметила,что на этот раз решила не обращаться за медицинской помощью. Эвелина Бледанс сообщила,что "залечит" рану морской водой.Отметим, что накануне артистке пришлось ехать к врачу. ЭвелинаБледанс вышла из воды искусанная неизвестным морским обитателем. Пострадалоколено звезды – оно покрылось красными волдырями.Доктор осмотрел Бледанс и посоветовал понаблюдать засамочувствием. У артистки началась аллергическая реакция на укус.Добавим, что, несмотря на больную конечность, ежедневно тренируется. Даже на отдыхе артистка старается придерживатьсяграфика: 8:00 – йога 12:00 – фитнесс 16:00 – танцевальная программа ZUMBA, вперерывах море, еда, сон.По словам звезды, она изнуряет себя тренировками ради новой роли. Вскоре придется появиться на экранах в очень открытомспортивном наряде, знаменитость боится разочаровать поклонников.