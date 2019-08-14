Артистка вновь столкнулась с неприятностями на курорте в
Турции. Эвелина Бледанс опять пострадала во время купания.
Артистка вновь столкнулась с неприятностями на курорте в
Турции. Эвелина Бледанс опять пострадала во время купания.
В Stories личного Instagram артистка пожаловалась подписчикам. Звезда рассказала, что поранила большой палец ноги, когда плавала в море с сыном Семой.
На опубликованном видео Эведина Бледанс показывает окровавленную
конечность. "Пока Семик ныряет с парнями, я опять умудрилась в воде распороть
себе ногу", – говорит звезда.
Артистка отметила,
что на этот раз решила не обращаться за медицинской помощью. Эвелина Бледанс сообщила,
что "залечит" рану морской водой.
Отметим, что накануне артистке пришлось ехать к врачу. Эвелина
Бледанс вышла из воды искусанная неизвестным морским обитателем. Пострадало
колено звезды – оно покрылось красными волдырями.
Доктор осмотрел Бледанс и посоветовал понаблюдать за
самочувствием. У артистки началась аллергическая реакция на укус.
Добавим, что, несмотря на больную конечность, ежедневно тренируется. Даже на отдыхе артистка старается придерживаться
графика: 8:00 – йога 12:00 – фитнесс 16:00 – танцевальная программа ZUMBA, в
перерывах море, еда, сон.
По словам звезды, она изнуряет себя тренировками ради новой роли. Вскоре придется появиться на экранах в очень открытом
спортивном наряде, знаменитость боится разочаровать поклонников.