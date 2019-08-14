Певица Светлана Лобода опубликовала в своей социальной сети Instagram новый пост. На него тут же отреагировала балерина Анастасия Волочкова.

Певица Светлана Лобода опубликовала в своей социальной сети Instagram новый пост. На него тут же отреагировала балерина Анастасия Волочкова.На снимках исполнительница продемонстрировала поклонникам свою растяжку. Она стоит на балконе с видом на маленькие домики и церковь в Италии, закинув одну ногу на перила.Первый комментарий оставила певица Анита Цой. "Мда... Не Волочкова", – отметила звезда.Вскоре нарисовалась и сама прима балета с громким заявлением. "Я вас всех люблю! Но шпагат мой...", – заявила танцовщица.Подписчиков эта ситуация лишь позабавила. Многие начали надсмехаться над Анастасией из-за ее самомнения. "Конечно, твой! Больше же никто его не делает. Не умеют! Только Волочкова с подвывертом стареющего затасканного вареника. Звезда, однако!", – иронизировала пользователь Сети."Вы 1976 года рождения, а до этого никто кроме вас шпагаты не знал и не делал? Как вы определяете, что ваш?", – язвительно поинтересовалась поклонница Светланы.Лободу, к слову, тоже не оставили в стороне. "А еще можно сверху было на крест сесть и шпагат нам показать!", "Как раз на фоне религиозной Стеллы ноги задирать!", "А зачем на фоне церкви это делать?", "Еще бы на купол залезла!", – писали недовольные фолловеры.