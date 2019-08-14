Президент Украины Владимир Зеленский получил удар, откуда меньше всего ожидал. Его высмеяли бывшие коллеги по Кварталу-95.

Президент Украины Владимир Зеленский получил удар, откуда меньше всего ожидал. Его высмеяли бывшие коллеги по "Кварталу-95".Зрители, пришедшие на последний концерт "Квартала-95" в Одессе, стали свидетелями первой пародии на президента Украины Владимира Зеленского от его бывших коллег. Артисты разыграли сценку с рабочим моментом из жизни политика.Кроме того, они исполнили смешную песню об отношениях Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Богдана, передает . Композиция была создана на основе хита Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой"."Я буду всегда с тобой шепотом за спиной,/ Правой твоей рукой, умной твоей мыслёй,/ Крепкой твоей мышцой, бархатной хрипотцой./ Богом тебе дан твой Богдан(слова умышленно искажены исполнителем для придания особого эффекта. – Прим. ред.)", – спели юмористы.Напомним, что Зеленский был одним из основателей шоу "Квартал-95" и до официального вступления в должность президента Украины оставался лидером творческого объединения. Он владел долями в десяти компаниях, но победа на выборах заставила уступить их партнерам.Эксперты считают, что процедура передачи прав была формальной, и Зеленский сможет вернуть свои активы сразу после того, как сложит полномочия. Ну а пока он занимает высший государственный пост, придется мириться не только с критикой со стороны политических оппонентов, но и с пародиями от бывших коллег.