Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Европейская солидарность Ирина Фриз в эфире телеканала UA:Перший жестоко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского за его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, бывший шоумен проявил недостаточную твердость и последовательно сдает все позиции, которых удалось добиться его предшественнику.

Депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз в эфире телеканала "UA:Перший" жестоко раскритиковала президента страны Владимира Зеленского за его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, бывший шоумен проявил недостаточную твердость и последовательно сдает все позиции, которых удалось добиться его предшественнику.Политические оппоненты Владимира Зеленского нашли богатый повод для критики в его телефонном разговоре с Владимиром Путиным. "Зеленский выглядел слабым во время переговоров", – подчеркнула Ирина Фриз.По ее словам, на это указывает даже то, что сам президент Украины сообщил о прошедшем взаимодействии. Депутата Верховной рады возмутило, что украинский лидер просил своего российского коллегу о прекращении обстрелов, а гибель подконтрольных Киеву силовиков в Донбассе назвал "инцидентом"."Это недостойное поведение руководителя воюющего государства по отношению к стране-агрессору и в частности по тезисам, которые он вкладывает в свое поведение во время переговоров", – отчеканила народная представительница. Она заявила, что подобным поведением Владимир Зеленский сдает все позиции, который были заработаны за пять лет президентства Петра Порошенко.Досталось президенту Украины не только за слабую позицию на переговорах с Владимиром Путиным. Ирина Фриз обвинила его в возможном придании русскому языку особого статуса и в процессе отведения войск с линии разграничения.Отметим, оба эти пункта соответствуют Минским договоренностям и могут помочь прекратить кровопролитие в Донбассе. Однако радикально настроенные националисты выступают резко против подобных шагов.Также соратница Петра Порошенко раскритиковала за отмену военного парада в Киеве, который должен был состояться ко Дню Независимости, передает издание "Политнавигатор". Украинский лидер заявил, что все сэкономленные деньги будут направлены военнослужащим. Но и это не удовлетворило националистов."Это удар по нашей армии. Потому что для страны, которая находится в состоянии войны, парад является мотивирующим сигналом к тому, что наша армия нас защищает", – пожаловалась Ирина Фриз.Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к своему коллеге . Президент России положительно относится к украинскому лидеру, заметил он. "Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", – подчеркнул официальный представитель Кремля.