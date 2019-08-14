Российский политик, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал возможное введение в России четырехдневной рабочей недели. По его словам, это нужно сделать уже с первого сентября, а сама идея принадлежит партии.

Российский политик, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал возможное введение в России четырехдневной рабочей недели. По его словам, это нужно сделать уже с первого сентября.На своей странице в Instagram Жириновский отметил, что идея о введении четырехдневной рабочей недели впервые была озвучена партией ЛДПР. "На том, что жителям России необходим третий выходной, я начал настаивать много лет назад", — заявил российский политик.По мнению Жириновского, сокращенная рабочая неделя положительно скажется на здоровье российских жителей, а также повысит эффективность их труда. Российский политик отметил, что предложение о подобном нововведении у ЛДПР позаимствовали и всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри России. "Именно наша партия — самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников!", — заявил Владимир Жириновский. В доказательство тому политик прикрепил к посту видео, датированное 10 октября 2014 года, на котором он рассуждает о четырехдневной рабочей неделе.Посмотреть эту публикацию в InstagramСейчас обсуждается перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю. Почему-то замалчивается, что впервые эту идею озвучила ЛДПР! На том, что жителям России необходим третий выходной, я начал настаивать много лет назад. Сокращенная рабочая неделя не только сбережет здоровье наших граждан, но и повысит эффективность их труда. Потом наше предложение «позаимствовали» и всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри России. Но идея принадлежит ЛДПР! Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября. #Выходные #Предложения #Идеи #Информ-24 #Топ #Видео #Инстаграм #Я #Жириновский #ВВЖ #ЛДПРПубликация от Владимир Жириновский (@zhirinovskiy) 14 Авг 2019 в 2:21 PDTВладимир Жириновский подчеркнул, что партия поддерживает нововведение уже с первого дня осени. "Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября", — резюмировал политик.Премьер Дмитрий Медведев еще в июне 2019 года заявил о том, что подобные изменения могут затронуть российских работников. С предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю в Министерство труда обратилась Федерация независимых профсоюзов России.Также подобное нововведение прокомментировали врачи. По их мнению, четырехдневная рабочая неделя может привести к ожирению, появлению фобий и неврозов.