Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей
В июле этого года в полицию обратился житель Юрьев-Польского района, сообщивший о пропаже мобильного телефона.
Правоохранители установили предполагаемое время и место пропажи гаджета. По подозрению в причастности к совершению кражи задержали 37-летнюю жительницу Владимира.
Выяснилось, что женщина проводила вечер с потерпевшим, дождалась, когда мужчина уснет, вытащила из кармана смартфон и ушла. Затем гаджет злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.
Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.