Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 16 тысяч рублейВ июле этого года в полицию обратился житель Юрьев-Польского района, сообщивший о пропаже мобильного телефона.Правоохранители установили предполагаемое время и место пропажи гаджета. По подозрению в причастности к совершению кражи задержали 37-летнюю жительницу Владимира.Выяснилось, что женщина проводила вечер с потерпевшим, дождалась, когда мужчина уснет, вытащила из кармана смартфон и ушла. Затем гаджет злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды.Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.