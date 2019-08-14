Наркотические средства задержанный хотел переработать и использовать для личного потребления
Наркотические средства задержанный хотел переработать и использовать для личного потребления
Жителя Александровского района подозревают в незаконном обороте наркотиков.
Оперативники обнаружили и изъяли у мужчины пакеты с содержимым растительного происхождения, имеющее характерный цвет и запах, а также электрическую мясорубку.
Экспертиза показала, что в пакетах была маковая солома, общей массой почти 700 граммов.
Наркотические средства задержанный хотел переработать и использовать для личного потребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.