Наркотические средства задержанный хотел переработать и использовать для личного потребления

Наркотические средства задержанный хотел переработать и использовать для личного потребленияЖителя Александровского района подозревают в незаконном обороте наркотиков.Оперативники обнаружили и изъяли у мужчины пакеты с содержимым растительного происхождения, имеющее характерный цвет и запах, а также электрическую мясорубку.Экспертиза показала, что в пакетах была маковая солома, общей массой почти 700 граммов.Наркотические средства задержанный хотел переработать и использовать для личного потребления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.