Белла Торн сняла короткометражный фильм о Ромео и Джульетте. Кинокартина будет повествовать о современных влюбленных.

Белла Торн сняла короткометражный фильм о Ромео и Джульетте. Кинокартина будет повествовать о современных влюбленных.Актриса, ставшая известной благодаря сериалу"Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney,попробовала свои силы в новом поприще – девушка стала режиссером. Однако еетворение разнится с тем, в котором она снималась. Это уже не фильм о девочках-подростках, которые мечтают стать профессиональными танцовщицами, это "кино длявзрослых" под названием "Она и он" (Her & Him).Фильм поведает историю о двух влюбленных, современных Ромео иДжульетте. Как признается сама актриса, на создание кинокарины ее вдохновилиразмышления об отношениях между мужчиной и женщиной, о борьбе за доминирование. "Процесс съемки был довольно интересным, потому что у насбыл секс в реальном времени на съемочной площадке, такое я никогда раньше неснимала. Это довольно забавная обстановка", – заключила Торн.Девушка также призналась, что изначально намеревалась снятьрождественский фильм ужасов. Но позже Белла передумала ирешилась на порно. "Если вы думаете, что порно – это что-то неприятное,что доставляет дискомфорт, не заставляйте других людей чувствовать себя неловкоза то, что они с этим не согласны", – добавила актриса.Известно, что главные роли достались порнозвездамАбелле Дейнджер и Small Hands. Сообщается, что кинокартина выйдет в следующеммесяце – ее премьера состоится на Ольденбургском кинофестивале в Германии. Добавим, что у Беллы Торн полиция неоднократно находила наркотические вещества. Она часто публикует на своей странице в Instagram слишком откровенные снимки. Кстати говоря, ходили слухи, что актрису и российского исполнителя Егора Крида связывают теплые отношения – Торн комментировала некоторые снимки певца, чем и вызвала очередные сплетни.