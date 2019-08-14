Белла Торн сняла короткометражный фильм о Ромео и Джульетте. Кинокартина будет повествовать о современных влюбленных.
Белла Торн сняла короткометражный фильм о Ромео и Джульетте. Кинокартина будет повествовать о современных влюбленных.
Актриса, ставшая известной благодаря сериалу
"Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney,
попробовала свои силы в новом поприще – девушка стала режиссером. Однако ее
творение разнится с тем, в котором она снималась. Это уже не фильм о девочках-подростках, которые мечтают стать профессиональными танцовщицами, это "кино для
взрослых" под названием "Она и он" (Her & Him).
Фильм поведает историю о двух влюбленных, современных Ромео и
Джульетте. Как признается сама актриса, на создание кинокарины ее вдохновили
размышления об отношениях между мужчиной и женщиной, о борьбе за доминирование. "Процесс съемки был довольно интересным, потому что у нас
был секс в реальном времени на съемочной площадке, такое я никогда раньше не
снимала. Это довольно забавная обстановка", – заключила Торн.
Девушка также призналась, что изначально намеревалась снять
рождественский фильм ужасов. Но позже Белла передумала и
решилась на порно. "Если вы думаете, что порно – это что-то неприятное,
что доставляет дискомфорт, не заставляйте других людей чувствовать себя неловко
за то, что они с этим не согласны", – добавила актриса.
Известно, что главные роли достались порнозвездам
Абелле Дейнджер и Small Hands. Сообщается, что кинокартина выйдет в следующем
месяце – ее премьера состоится на Ольденбургском кинофестивале в Германии. Добавим, что у Беллы Торн полиция неоднократно находила наркотические вещества. Она часто публикует на своей странице в Instagram слишком откровенные снимки. Кстати говоря, ходили слухи, что актрису и российского исполнителя Егора Крида связывают теплые отношения – Торн комментировала некоторые снимки певца, чем и вызвала очередные сплетни.