Экс-участница телестройки родила сына. Теперь Антонина
Тодерика из шоу Дом-2 наслаждается материнством, хотя врачи
поставили ей неутешительный диагноз.
Экс-участница телестройки родила сына. Теперь Антонина
Тодерика из шоу "Дом-2" наслаждается материнством, хотя врачи
поставили ей неутешительный диагноз.
В личном Instagram Антонина опубликовала трогательный
снимок. Бывшая жительница телестройки сфотографировала бирку с метриками новорожденного на
фоне супруга, бережно держащего младенца.
Мальчик появился на свет 12 августа в два часа дня, весом в
3668 граммов и ростом 54 сантиметра.
"Ну, вот и появился на свет наш сынок. Не спешил к ПДР (предполагаемая
дата родов – прим. ред), вальяжный лев. Как мы тебя долго ждали, любим
сильно-сильно. Всем спасибо, кто волновался. Я чувствовала вашу поддержку все
эти дни, хоть с большинством из вас мы даже не знакомы", – поделилась радостной
новостью с подписчиками звезда телестройки.
Отметим, что для бывшей жительницы этот малыш
стал действительно долгожданным. Антонина Тодерика много лет мечтала стать
матерью, однако серьезные проблемы со здоровьем не позволяли мечте реализоваться. Еще
до участия в реалити-шоу девушке поставили страшный диагноз – бесплодие.
Напомним, Антонина Тодерика пришла на в августе
2013-го. Девушка пыталась вернуть мужа, который появился на проекте чуть раньше.
Прожив на телестройке сто дней, супруги вновь сошлись и по сей день счастливы вместе.