Экс-участница телестройки родила сына. Теперь Антонина Тодерика из шоу Дом-2 наслаждается материнством, хотя врачи поставили ей неутешительный диагноз.

Экс-участница телестройки родила сына. Теперь АнтонинаТодерика из шоу "Дом-2" наслаждается материнством, хотя врачипоставили ей неутешительный диагноз.В личном Instagram Антонина опубликовала трогательныйснимок. Бывшая жительница телестройки сфотографировала бирку с метриками новорожденного нафоне супруга, бережно держащего младенца.Мальчик появился на свет 12 августа в два часа дня, весом в3668 граммов и ростом 54 сантиметра."Ну, вот и появился на свет наш сынок. Не спешил к ПДР (предполагаемаядата родов – прим. ред), вальяжный лев. Как мы тебя долго ждали, любимсильно-сильно. Всем спасибо, кто волновался. Я чувствовала вашу поддержку всеэти дни, хоть с большинством из вас мы даже не знакомы", – поделилась радостнойновостью с подписчиками звезда телестройки.Отметим, что для бывшей жительницы этот малышстал действительно долгожданным. Антонина Тодерика много лет мечтала статьматерью, однако серьезные проблемы со здоровьем не позволяли мечте реализоваться. Ещедо участия в реалити-шоу девушке поставили страшный диагноз – бесплодие.Напомним, Антонина Тодерика пришла на в августе2013-го. Девушка пыталась вернуть мужа, который появился на проекте чуть раньше.Прожив на телестройке сто дней, супруги вновь сошлись и по сей день счастливы вместе.