Авария произошла на глубине восьми метров.

В эти минуты в Муроме сотрудники "Водоканала" пытаются восстановить вышедший из строя канализационный коллектор. Авария произошла на глубине восьми метров.Неполадки в коллекторе обнаружились после проливных дождей, которые прошли в Муроме в конце июля. Коммунальщики предполагают, что участок трубопровода, который проложили более полувека назад, не выдержал давления. Как сообщили «Вестям» жители Мурома, в близлежащих домах затоплены подвалы. Канализационные колодцы переполнены. Промывка трубы на аварийном участке не дала результата. Для восстановления коллектора уже закуплены трубы, планируют заменить порядка 30 метров - расстояние от колодца до колодца.Игорь Шмелев, директор МУП «Водоканал» о. Муром: «Нам пришлось пойти на раскопку, на ремонт открытым способом. Для этого привлечена дополнительно техника местного предпринимателя, дополнительно закупили мотопомпу для грязной воды. Стоки, которые имеют определенную непроходимость, мы их перекачиваем».Екатерина Гусева