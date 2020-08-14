Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт. Тема предстоящего выступления политика не ..

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера Наталья Эйсмонт.Тема предстоящего выступления политика не раскрывается. Вероятно, Лукашенко сделает заявление о результатах президентской гонки.Напомним, в минувшее воскресенье состоялись выборы главы Белоруссии. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера отдали голос более 80% граждан.Не все белорусы остались довольны итогами выборов. Во многих городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Пострадали десятки человек.