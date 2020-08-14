Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/21 «Арсенал» — «Уфа».

“«Уфа» совсем невзрачно выглядела в игре с «Краснодаром». Лишившись Фомина, она сильно ослабила опорную зону, а без Урунова потеряла в креативе. Как результат, уфимцы выглядели посредственно практически во всех компонентах игры и были заслуженно разгромлены.

«Арсенал» неплохо двигался, немало атаковал, но до реальных голевых моментов дело в игре с «Ахматом» почти не доводил. В двух матчах прошлого сезона между этими командами был забит всего один мяч – нулевая ничья в Уфе и минимальная победа туляков дома. Думаю, что-то вроде этого получится и на этот раз. «Арсенал» будет ближе к победе и, если наладит последний пас, то как минимум раз отличится.

Моя ставка: 1Х и ТМ (2,5) с коэффициентом 1,97 в БК Bwin .”