Овощи прямо с грядки и свежее мясо от владимирских производителей. Как рыночная торговля приходит в себя после эпидемии? Некогда колхозный рынок — теперь стал современным торговым

Овощи прямо с грядки и свежее мясо от владимирских производителей. Как рыночная торговля приходит в себя после эпидемии? Некогда колхозный рынок — теперь стал современным торговым комплексом, ориентированным на удобство для покупателей и арендаторов. Антисанитария и продукты неизвестного происхождения давно канули в лету. В период коронавируса на рынке также соблюдаются все меры безопасности. Николай Иванов,