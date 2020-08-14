В Собинке мужчина 2 месяца хранил в подвале своего дома убитую сожительницу. Следком Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. В

В Собинке мужчина 2 месяца хранил в подвале своего дома убитую сожительницу. Следком Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. В правоохранительные органы подозреваемый в убийстве пришел сам. Мужчина рассказал, что в мае этого года он поругался со своей сожительницей, правда, какого числа была ссора, он не помнит. Однако, в ходе конфликта,