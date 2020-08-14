Центральный рынок во Владимире на улице Батурина оживает после пандемии.

Центральныйрынок во Владимире на улице Батурина оживает после пандемии. Рынок работает в полную силу, но с соблюдением всех нормбезопасности.Мясо, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты - на рынке можно найти все. Причем местного производства. Этих карпов выращивают в Суздальском районе. Из пандемии много нововведений: маски, перчатки, антисептик.Наталья Белякова, продавец: «У нас очень вкусный, хороший, свежий карп всегда. Большой спрос у нас - много покупателей».Новые прилавки, отремонтированные площади, и вот такие стилизованные точки торговли: за последние годы рынок преобразился. В этом павильоне продают свежевыжатые масла. Администрация рынка, только ЗА креативный подход к оформлению места торговли. Но так, чтобы пожарные не были против. Через рынок ежедневно проходят тонны продукции, но за качество не стоит беспокоиться. Продукция ежедневно проверяется в местной лаборатории. Летом особое внимание - овощам и фруктам.Ольга Алымова, ведущий ветеринарно-санитарный эксперт «Центрального рынка» г. Владимира: «Исследование на радиацию производим, на нитраты. Мед исследуем по специальной методике, по которой мы работаем. Исследуем на влажность, на органолепику, на содержание пыльцы».В разгар сезона ягод и грибов на открытой части рынка не хватало места. Сейчас ждут следующего наплыва уже с осенними овощами.Татьяна Терентьева, начальник управления предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации Владимира: «Кто производит картошку, морковку, кто выращивает гусей, крестьянско-фермерские хозяйства. Мы готовы с ними сотрудничать и предоставлять наиболее лучшие места».Не просто лучшие, но и выгодные. Для местных производителей существует дисконт на торговые места.Екатерина Таманова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»