Пока же его проект корректируют.

Пока же его проект корректируют.В парке, планируется построить многофункциональную сцену из лёгких современных материалов. Пользоваться ей можно будет как летом, так и зимой. В тёплое время здесь по традиции будут проходить концерты, праздники, киносеансы под открытым небом. Зимой же место между сценой и первым рядом сидений сможет превратиться в каток. Кроме того, в проекте большое внимание уделено расположению в парке стационарных точек торговли и общественного питания, гигиенического блока.«В настоящее время проект дорабатывается, в этом году планируется окончательно внести в него все корректировки. К непосредственному выполнению работ в парке приступят в следующем году», – отметила Елена Семёнова.Напомним, что проект реновации Фатьяновского парка за ГЦКиО «Спутник» в Вязниках стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «малые города с числом жителей от 20 000 до 50 000 человек». Город получит на его реализацию 70 млн рублей из федерального бюджета.