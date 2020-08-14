Директор департамента Ольга Беляева сообщила, что по состоянию на 12 августа принято 80 процентов учреждений.

В Департаменте образования обсудили вопросы готовности образовательных организаций региона к новому учебному году. В совещании приняли участие представители органов местного самоуправления, МЧС, полиции и Роспотребнадзора.Директор департамента Ольга Беляева сообщила, что по состоянию на 12 августа принято 80 процентов учреждений.Отдельно на совещании рассмотрели вопрос организации праздничных мероприятий 1 сентября. Представитель Роспотребнадзора напомнил, что проведение Дня знаний напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Было предложено запланировать праздничные мероприятия для 1, 9 и 11 классов на открытом воздухе. Первый урок нового учебного года будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.