На этой неделе в прессе распространился слух об отъезде Александра Лукашенко из страны. Президент Белоруссии отреагировал на это сообщение.

На этой неделе в прессе распространился слух об отъезде Александра Лукашенко из страны. Президент Белоруссии отреагировал на это сообщение.Днем 14 августа политик провел совещание по вопросам развития строительной отрасли. В начале заседания Александр Лукашенко опроверг известие о поездке за рубеж. "Я не за границей, как тут некоторые раскручивают", – заявил президент.Отметим, что этот слух родился не на пустом месте. 9 августа в Сети появилась информация, что президентский самолет вылетел в Турцию. Телеграм-канал Nexta Live уточнил, что в минувшее воскресенье аэропорт в Минске был тщательно осмотрен саперами – такая строгая проверка происходит только перед рейсом лидера.Ранее "Дни.ру" . Александр Лукашенко призвал всех сотрудников предприятий прекратить стачки и вернуться к работе. В противном случае они лишатся основного заработка и не смогут прокормить свою семью.14 Авг 2020 в 4:33 PDTТакже президент рассказал, что некоторым людям платят за оппозиционные выступления. По мнению , этих денег хватит только на несколько дней."Ну на два дня дадут. А потом что?", – задал риторический вопрос политик.