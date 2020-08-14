Экономика Москвы активно восстанавливается после периода вынужденных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Работают магазины и торговые центры, кафе и рестораны, открылись офисы, спортивные клубы. Эксперты отмечают, что большая заслуга в возвращении городской экономики к жизни принадлежит антикризисному штабу Москвы, который возглавлял вице-мэр Владимир Ефимов

Экономика Москвы активно восстанавливается после периода вынужденных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Работают магазины и торговые центры, кафе и рестораны, открылись офисы, спортивные клубы. Эксперты отмечают, что большая заслуга в возвращении городской экономики к жизни принадлежит антикризисному штабу Москвы, который возглавлял вице-мэр Владимир ЕфимовРабота шла в режиме нон-стоп, благодаря постоянному диалогу с предпринимателями удалось учесть все потребности бизнеса и выработать несколько пакетов экономической помощи на десятки миллиардов рублей. Поддержку получили более 37 тысяч организаций.После снятия коронавирусных ограничений потребительский спрос в Москве пошел в рост уже к концу июня. А в июле бизнес нарастил выручку до 30 миллиардов рублей – это на 7% больше показателей прошлого года. Активно восстанавливается и промышленность: загруженность производства достигла 80% от докризисных показателей, уточнил вице-мэр.Опыт работы антикризисного штаба доказал потребность в регулярном диалоге. Бизнес настроен на продолжение активного взаимодействия с властью, поэтому в мэрии готовы перевести диалог на новую площадку, отметил Владимир Ефимов. Вместе бизнес, власть и экспертное сообщество будут вырабатывать новые подходы к формированию в Москве экономики будущего.Руководитель столичного отделения "Деловой России" Денис Назаров считает, что создание Совета по стратегическому развитию во главе с Владимиром Ефимовым говорит о том, что несмотря на эпидемию, реализация нацпроектов остается в фокусе внимания властей. "Что, конечно же, внушает оптимизм деловым кругам", – уверен эксперт.В свою очередь зампред Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) (МКПП(р) Николай Виноградов основной задачей Совета видит поддержку спроса и инновационных отраслей. Это даст как краткосрочный, так и долгосрочный эффект для экономики Москвы и ее жителей, – прокомментировал он журналу "".Опрошенные "Дни.ру" эксперты положительно оценивают появление Совета и назначение его главой вице-мэра Владимира Ефимова. Меры поддержки предпринимателей, которые применялись в российской столице, доказали свою эффективность, и очевидно, что они будут востребованы на федеральном уровне, уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.По его словам, создание Совета решает давнюю российскую проблему отсутствия нормативной базы для продвижения интересов бизнеса в органах государственной власти."Это институт взаимного представительства бизнеса и государства в лице московских властей, и он действительно может стать площадкой для прямого диалога", – считает аналитик.Цель Совета состоит в консолидации позиций государства и бизнеса, что позволит качественно улучшить экономическую ситуацию в столице, подчеркнул Фельдман. При этом в Москве она и так одна из лучших в нашей стране и, возможно, на европейском уровне, сказал эксперт."Сейчас коронавирус в Москве хоть и не вызывает таких опасений, как раньше, но нужно смотреть наперед, и правильно, что во главу угла ставится не тактическое, а стратегическое планирование, поскольку речь идет о долгосрочном восстановлении московской экономики и о том, чтобы наработанные меры поддержки в кризис трансформировать в долгосрочную программу поддержки предпринимателей, чтобы как можно скорее не только вернуться на докризисный уровень, но и шагнуть вперед в ближайшее время. Думаю, что к концу 2020 года удастся восстановить потеряннное", – отметил Фельдман.Во главе московского антикризисного штаба Владимир Ефимов продемонстрировал очевидные креативные и управленческие способности, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. "Можно предположить, что с появлением Совета отбор важнейших проектов развития города и контроль за их реализацией станут еще более эффективными", – сказал эксперт.Многие отрасли в Москве уже вернулись на докризисный уровень, отметил публицист, экономический эксперт Дмитрий Лекух."Владимир Ефимов, сравнительно молодой управленец, сумел главное: наладить коммуникацию между бизнесом и властью в довольно непростых, мягко говоря, условиях", – подчеркнул эксперт.Благодаря этому спустя всего лишь два месяца после снятия ограничений промышленные предприятия столицы загружены уже на 80%, говорит Лекух. "Объем проделанной работы также впечатляет: мерами поддержки охвачено 37,6 тысячи организаций пострадавших отраслей – это более 760 тысяч человек. И это, напомним, в регионе больше всех пострадавшем от коронавируса", – отметил аналитик.Уникальный опыт антикризисного штаба во главе с Владимиром Ефимовым будет полезен и другим регионам, уверен Лекух.