Дольщики из Коммунара вторую неделю продолжают ежедневные одиночные пикеты у Белого дома. И сегодня к людям с плакатами спустился губернатор. Напомним, владимирцы с 2018 года не могут въехать

Дольщики из Коммунара вторую неделю продолжают ежедневные одиночные пикеты у Белого дома. И сегодня к людям с плакатами спустился губернатор. Напомним, владимирцы с 2018 года не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку построили с нарушением этажности. В коммунаровском доме № 19 по ул. Центральной на 2 этажа больше положенного. Уже два года