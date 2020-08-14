7 дуплонов для серой неясыти и 1 платформа для длиннохвостой неясыти появились в Клязьминско-Лухском и Клязьминском береговом заказнике.

7 дуплонов для серой неясыти и 1 платформа для длиннохвостой неясыти появились в Клязьминско-Лухском и Клязьминском береговом заказнике. Как рассказал нам орнитолог из Нижнего Новгорода Алексей Левашкин, который руководил этой работой, гнездовья для сов похожи на большие скворечники, они имитируют естественное дупло. Кстати, в России три вида неясытей, еще одна - бородатая встречается довольно редко и не живет в дупле. Она предпочитает селиться в гнездах хищных птиц. Самая распространенная - серая, этой зимой ее часто видели даже во Владимире.