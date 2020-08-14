Первое сентября в селе Купреево Гусь-Хрустального района пройдёт так же, как и во всей стране.

открытию готовится школа в селе Купреево Гусь-Хрустального района. Старая школа сгорела 5 лет назад. Как оснащены классы и что еще сделано в районе к новому учебному году?Новая школа в новом учебном году. Первое сентября в селе Купреево Гусь-Хрустального района пройдёт так же, как и во всей стране. Классы готовы принять учеников впервые за долгое время. Старая школа сгорела 5 лет назад.Татьяна Соколова, директор школы с. Купреево: «1 ноября 2015 года произошёл пожар в здании школы. Здание полностью сгорело. Школа сохраняется как юридическое лицо со всем педагогическим и обслуживающим персоналом».Собственный пищеблок, просторный спортзал, полное техническое оснащение. Школа рассчитана на 132 ученика. В каждом классе - по 9-10 человек. На строительство ушло более двухсот миллионов рублей. В основном деньги федерального бюджета по нацпроекту "Образование". Готовность школы к работе оценил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «Некоторые критики говорили, что этой деревне пришёл, потому что школа сгорела, следующим сгорит детский сад и всё. И вот, нашлась возможность. Для меня это была бы фантастика. По крайней мере, в мои годы таких школ не было».Ещё один подарок школьникам - новый мини-стадион в посёлке Красное Эхо. Тут есть всё для футбола, волейбола, баскетбола и тенниса. Безопасное резиновое покрытие устойчиво к перепаду температур. А зимой зальют каток.Надежда Голубева, директор МКУ отдела по вопросам семьи, спорта и молодежи администрации Гусь-Хрустального района: «Безусловно, здесь приходят все жители. Эта площадка не закрывается, ворота открыты. Любой житель может прийти поиграть в футбол, волейбол».Спортплощадка обошлась бюджету в 6,5 миллионов рублей. Она построена как часть нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Спорт - норма жизни".Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «В Гусь-Хрустальном районе практически в каждом населенном пункте построена как минимум одна спортивная площадка. Это уже шаг вперёд. Такую задачу мы ставили лет 7-8 тому назад».Такая социальная поддержка - хорошая площадка для развития. Результаты видны уже сейчас. Гран-при конкурса "Единой России" на лучший школьный музей о Великой Отечественной войне завоевала Уршельская школа. Победителю вручат грант на сумму 500 тысяч рублей.Нина Глизница. "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Законодательного Собрания.