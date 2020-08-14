В чешских СМИ появилась информация о задержании российского дипломата. Произошло это еще в июле 2020 года возле Ржичаны неподалеку от Праги. Россиянина обвинили в том, что он приобретал ..

В чешских СМИ появилась информация о задержании российского дипломата. Произошло это еще в июле 2020 года возле Ржичаны неподалеку от Праги. Россиянина обвинили в том, что он приобретал патроны для снайперской винтовки и другие боеприпасы, передает телеканал "". Однако позже его пришлось отпустить, поскольку задержанный обладал дипломатическим иммунитетом. После этого мужчина покинул Чехию.