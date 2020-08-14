Злоумышленник, воспользовавшись свободным доступом и зная пароль от личного кабинета мобильного банка, тайно переводил денежные средства на свой расчётный счет...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств.В дежурную часть МО МВД России «Куриловское» г. Москвы поступило сообщение от 55-летней местной жительницы о краже денежных средств. Потерпевшая рассказала, что у нее с банковского счета были списаны денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 1,8 млн. рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний приезжий из ближнего зарубежья, являющийся знакомым потерпевшей.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись свободным доступом и зная пароль от личного кабинета мобильного банка, тайно переводил денежные средства на свой расчётный счет в течение двух месяцев. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57