Новые модульные ФАПы в 33 регионе появились после обращения жителей в общественную приемную "Единой России".

Новыемодульные ФАПы в 33 регионе появились после обращения жителей в общественную приемную "Единой России". Как долго жители Меленковского района ждали появления нового ФАПа и какие медицинские услуги сможет получить каждый житель?Сразу две деревни Меленковского района - Большой Санчур и Малый Санчур будут обслуживаться новым модульным ФАПом. Ирина Кондрушина работает в деревне библиотекарем. Появления нового медпункта жители деревень ждали пять лет. Ирина с ужасом вспоминает старый ФАП - он располагался в аварийном здании бывшего детского сада.Ирина Кондрушина, жительница деревниБольшой Санчур: «В ФАПе не было ни воды, ни туалета. ФАП не отапливался в течение этих почти пяти лет. Естественно, фельдшер у нас болела постоянно, была на больничных».Ирина вместе с инициативной группой обратилась в общественную приемную партии "Единая Россия". Прием в тот день вел депутат Госдумы Игорь Игошин. ФАП построили быстро - за полтора месяца. Ирина признается, жители очень довольны. Первое время приходили сюда, как на экскурсию.Виктор Гаврилов, глава Меленковского района: «Вот эти ФАПы оснащены всем необходимым, чтобы человек пришел сюда и первичную помощь ему оказали. В крайнем случае, если что ему дали профессиональные рекомендации как себя вести и куда обратиться. И еще не один новейший ФАП на Меленковской земле появится. Это я гарантирую».Экскурсию по ФАПу проводит заведующая - Татьяна Костычева. Теперь жителям можно оказать первую медицинскую помощь в полностью оборудованном пункте. Здесь можно снять кардиограмму, измерить сахар в крови, узнать давление и даже завести сердце. Жители провинциальной малоэтажной России должны получать медицинскую помощь не хуже, чем в городах, говорит депутат Госдумы Игорь Игошин. Но главное достижение - удалось сохранить кадры.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"): «Найти специалистов, даже когда выстроили ФАП, если он был остановлен на какое-то время, найти специалиста очень сложно. И здесь как раз достоинство большое Меленковского района, потенциал свой сохранили до того, как началось финансирование».Фельдшерско-акушерские пункты в регионах возводятся в рамках нацпроекта "Здоровье" и партийного проекта "Здоровое будущее" на основании обращений жителей. Главное, не бояться быть активными и добиваться своего, советует Игорь Игошин. Тогда все получится.Мария Городская, Максим Котов"Вести-Владимир"