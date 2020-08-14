Платоновский пруд на улице Казарменной скоро снова станет живописным уголком города. Накануне здесь работала спецтехника, волонтёры и жители окрестных домов. В порядок приводили берега,

Платоновский пруд на улице Казарменной скоро снова станет живописным уголком города. Накануне здесь работала спецтехника, волонтёры и жители окрестных домов. В порядок приводили берега, демонтировали вросшие бетонные плиты, убирали заросли. Сегодня работы продолжаются. Люди рассказывают, что дело сдвинулось с мёртвой точки благодаря одному из инициативных жителей. Светлана Брит, местная жительница: Хочу сказать огромное спасибо, побольше