Хотели накормить детей просроченным творогом, а покупателей — мясом. Во Владимирской области поставщик привез в магазин и детский дом просроченные продукты. Нарушение выявило Управление

Хотели накормить детей просроченным творогом, а покупателей — мясом. Во Владимирской области поставщик привез в магазин и детский дом просроченные продукты. Нарушение выявило Управление Россельхознадзора. Просрочку предприятие оформило в специальной информационной системе «Меркурий», по которой надзорные органы отслеживают производство, оборот и перемещение продуктов по территории страны. Так, 4 июля в один из магазинов Александровского района предприятие отправило больше