В Москве в собственной квартире на Ленинском проспекте была обнаружена мертвой 81-летняя преподавательница филологического факультета МГУ Инна Христиансен, передает . Ранее ее родственники ..

В Москве в собственной квартире на Ленинском проспекте была обнаружена мертвой 81-летняя преподавательница филологического факультета МГУ Инна Христиансен, передает . Ранее ее родственники сообщили о пропаже женщины. Полиция пришла по месту жительства преподавательницы. Поскольку дверь была закрыта, а сама она не отвечала, было принято решение вскрыть дверь. Установлено, что женщина пролежала мертвой около трех дней. Обстоятельства ее гибели устанавливаются.