Управление Россельхознадзора по Владимирской области выявило факты оформления просроченной животноводческой продукции.

Управление Россельхознадзора по Владимирской области выявило факты оформления просроченной животноводческой продукции.По данным системы «Меркурий»:- 4 июля 2020 года ООО «Пилигрим» для продажи в пищу людям направило в адрес магазина ООО «АлексТрейд» (Владимирская обл., Александровский р-н, п. Маяк) мясо птицы (тушка 1 сорт) весом 5,06 кг, сроки годности которого истекли еще в июле 2019 года;- 15 июля 2020 года соцучреждение ГКУ ВО «Карабановский детский дом» (Владимирская обл., Александровский р-н., г. Карабаново) получило от ООО «Пилигрим» творог 9% весом 6 кг (срок годности - до 15.07.2020 г.).Также, при оформлении транспортных документов уполномоченное лицо организации допустило критическую ошибку - в графе «способ хранения при перевозке» охлажденной или замороженной продукции указано - вентилируемые. Это несоответствие заявленного режима транспортировки.Несмотря на истекшие сроки годности, организации ООО «АлексТрейд» и ГКУ ВО «Карабановский детский дом» приняли продукцию.В адреса предприятий и их уполномоченных лиц направлены предупреждения. Также Россельхознадзор составил в отношении ООО «Пилигрим» протокол об административном правонарушении.