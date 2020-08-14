226 заразившихся медицинских работников уже выздоровели.

380 медработников Владимирской области с начала пандемии заразились коронавирусом, пятеро из них умерли. Об этом сообщает со ссылкой на и. о. директора регионального департамента здравоохранения Юлию Арсенину.По ее словам, которые приводятся в сообщении 226 заразившихся медицинских работников уже выздоровели. Еще 150 человек остаются на больничном.Напомним, что в середине мая коронавирусная инфекция была подтверждена у 70 сотрудников больницы скорой медицинской помощи Владимира. Всего в регионе, по состоянию на 13 августа, 5 876 заболевших, из них выздоровели 5 249 человек.