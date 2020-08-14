15 августа отмечается День археологии. Дата неофициальная, но праздник традиционно объединяет всё археологическое сообщество. В этом году из-за коронавирусных ограничений сезон у

15 августа отмечается День археологии. Дата неофициальная, но праздник традиционно объединяет всё археологическое сообщество. В этом году из-за коронавирусных ограничений сезон у владимирских археологов только стартовал. Предположительно, продлиться он может до декабря. К примеру, сейчас раскопки ведутся в Суздале и Муроме, на улице Карла Маркса. Светлана Очеретина, ведущий специалист областного центра археологии при ВлГУ: Эта