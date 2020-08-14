Поддержка соцучреждениям региона. Губернатор Владимир Сипягин передал 20 тонн гуманитарной помощи детям. Владимирская область стала одним из регионов-участников акции «Время добрых

Поддержка соцучреждениям региона. Губернатор Владимир Сипягин передал 20 тонн гуманитарной помощи детям. Владимирская область стала одним из регионов-участников акции «Время добрых дел». Представители благотворительного фонда «Столица милосердия» вместе с партнёрами собрали для наших социальных учреждений игрушки, предметы для кормления и ухода за детьми, самокаты, спортивный инвентарь. Владимир Сипягин, губернатор области: Вот такие замечательные подарки, которые