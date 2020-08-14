Во Владимирской области разрешили проведение соревнований разных уровней. Речь идет о спортивных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального и даже всероссийского уровня.

Во Владимирской области разрешили проведение соревнований разных уровней. Речь идет о спортивных мероприятиях муниципального, областного, межрегионального и даже всероссийского уровня. Связано это с переходом региона на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Проводить спортивные турниры в области можно уже с 14 августа. Только вот зрителей на них не приглашают. Опять же, из-за коронавируса. Состязаться спортсменам предлагается при пустых трибунах, но при