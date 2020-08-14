Злоумышленники похитили из квартиры потерпевшего денежные средства и ювелирные украшения...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержана супружеская пара по подозрению в совершении квартирной кражи.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 36-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что днём ему позвонили соседи и сообщили о сильном пожаре в его квартире. После того, как сотрудниками МЧС пожар был потушен, потерпевший обнаружил, что из шкатулки для хранения пропала крупная сумма денег, а из шкафа – ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 660 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 34-летний приезжий мужчина и его 38-летняя супруга, проживающие в Московской области.Установлено, что ранее подозреваемая снимала по соседству с потерпевшим квартиру и между ними завязались доверительные отношения. Переехав, женщина периодически возвращалась в столицу и останавливалась в гостях у заявителя. В один из приездов она обнаружила в его квартире крупную сумму денег и договорилась с супругом о краже. Позже злоумышленник проник в квартиру потерпевшего с помощью ключей, которые ему дала родственница, и похитил денежные средства и украшения. Со слов задержанного для того, чтобы скрыть следы преступления он облил кровать в квартире бензином и поджёг.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По факту поджога проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22