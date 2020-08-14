Мужчина сообщил, что в одном из банкоматов на Тверской улице он пополнил свой банковский счет денежными средствами, после чего ушел. Через некоторое время заявитель обнаружил отсутствие банковской карты...

«В полицию поступило заявление от жителя столицы. Мужчина сообщил, что в одном из банкоматов на Тверской улице он пополнил свой банковский счет денежными средствами, после чего ушел. Через некоторое время заявитель обнаружил отсутствие банковской карты, а на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого. Как было установлено, злоумышленник стоял в очереди к банкомату вслед за заявителем. После ухода мужчины, он обнаружил оставленную банковскую карту. С помощью данных, сохранившихся на экране банкомата, подозреваемый произвел операцию по снятию наличных денег, после чего скрылся.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк