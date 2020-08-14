Кандидат в президенты Белоруссии и главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сделала громкое заявление. Она выступила с важной инициативой.

Кандидат в президенты Белоруссии и главная оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сделала громкое заявление. Она выступила с важной инициативой.Светлана Тихановская рассказала, что собирается создать Координационный совет для обеспечения трансфера власти. При этом она подчеркнула, что открыта для общения."Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями", – отметила кандидат на высший государственный пост в Белоруссии. Она добавила, что создает совет в связи с необходимостью принятия неотложных мер для восстановления законности в республике. По словам Светланы Тихановской, в него могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовали 80% граждан. Его главного оппонента поддержали 10% жителей страны.14 Авг 2020 в 4:33 PDTОппонентка Александра Лукашенко озвучила другие цифры. По словам Светланы Тихановской, большинство белорусов . "Там, где посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%", – заявила политик.Как писали "Дни.ру", многие белорусы остались недовольны результатами выборов. Тысячи людей вышли на улицы городов республики на протесты. Митинги жестко подавлялись силовиками. Есть пострадавшие, возбуждено несколько десятков уголовных дел.