Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением. Политик поблагодарила членов своей команды и избирателей.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2020-tixanovskaya-ozvuchila-istinnye-rezultaty-vyborov-prezidenta-belorussii.html" target="_blank">Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии</a> - Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением. Политик поблагодарила членов своей команды и избирателей.
[url=https://33live.ru/novosti/14-08-2020-tixanovskaya-ozvuchila-istinnye-rezultaty-vyborov-prezidenta-belorussii.html]Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии[/url] - Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением. Политик поблагодарила членов своей команды и избирателей.