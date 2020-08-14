Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением. Политик поблагодарила членов своей команды и избирателей.

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением. Политик поблагодарила членов своей команды и избирателей.В своем обращении Тихановская отметила, что большинство граждан Белоруссии выступают за перемены.Материал дополняется.