На фоне снижения выздоравливаемости в регионе, смертность от инфекции остается прежней.

На фоне снижения выздоравливаемости в регионе, смертность от инфекции остается прежней.В первой половине июля в сутки из больниц выписывали около сотни выздоровевших. Затем этот показатель резко упал - до 10-20 человек в день.Однако за минувшие 24 часа подтверждены еще 3 смерти от коронавируса. Общее количество погибших достигло 178.Также выявлено еще 24 новых случая заражения.Общее количество заболевших достигло 5900, во Владимире - 1001.При этом большинство заболевших - 5262 - уже выздоровело.