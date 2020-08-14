Спасатели призывают к осторожности на воде. На этой неделе, несмотря на холодную погоду произошла еще одна трагедия на водоеме. Напомним, под Гусь-Хрустальным на карьерах кирпичного завода

Спасатели призывают к осторожности на воде. На этой неделе, несмотря на холодную погоду произошла еще одна трагедия на водоеме. Напомним, под Гусь-Хрустальным на карьерах кирпичного завода утонул ребенок. Мальчик 2007 года рождения вместе с другом пошел купаться даже несмотря на то, что погода на улице была совсем не жаркая. Подросток утонул. Его тело нашли только