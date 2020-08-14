Цель акции – продвижение дистанционных сервисов обслуживания: Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».

Энергосбыт Волга приглашает своих клиентов принять участие в акции «Шагаем в онлайн!». Цель акции – продвижение дистанционных сервисов обслуживания: Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».Для участия в акции клиентам Энергосбыт Волга необходимо до 31 августа выполнить несколько простых шагов:Шаг 1. Зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте компании или установив мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» (доступно для iOS и Android). Зарегистрированные ранее пользователи также становятся участниками акции.Шаг 2. С 15 июля до 31 августа оплатить одну или несколько квитанций за электроэнергию в Личном кабинете или с помощью мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».Шаг 3. До 31 августа погасить задолженность (в случае ее наличия) за электроэнергию.Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически становятся участниками розыгрыша призов: фитнес-браслетов и подарочных сертификатов сети гипермаркетов бытовой техники и электроники. Победители акции будут определены с помощью программы-генератора случайных чисел.Для регистрации в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, платежам и отслеживать статистику по ним.Энергосбыт Волга желает удачи всем участникам акции «Шагаем в онлайн!»!