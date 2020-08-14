УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Симоненко Игоря Анатольевича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Симоненко Игоря Анатольевича, 1975 года рождения, уроженца Приморского края, местонахождение которого неизвестно с 01.02.2020 года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 170 см, нормального телосложения, славянской внешности, лицо овальное, волосы русые, короткие.Особые приметы: татуировка на плече, татуировка на третьем пальце левой руки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93