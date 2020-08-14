УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Юрковского Алексея Владимировича 1996 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Юрковского Алексея Владимировича 1996 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с января 2020 года.Приметы: на вид 25 лет, рост около 173 см, славянской внешности, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темно-русые, глаза светлые, сутулится.Особые приметы: шрам на лбу слева треугольной формы размером около 1 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93