В Мелехово, в Ковровском районе, спасатели доставали коня из подвала гаража. Как конь по кличке Гоша оказался на дне смотровой ямы в гараже, история умалчивает. Однако выбраться

В Мелехово, в Ковровском районе, спасатели доставали коня из подвала гаража. Как конь по кличке Гоша оказался на дне смотровой ямы в гараже, история умалчивает. Однако выбраться самостоятельно у животного не получилось. На помощь пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Коврова. Вместе с хозяевами коня они соорудили подвесную систему и при помощи автомобильной лебедки достали Гошу