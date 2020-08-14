В ходе обысков в квартире подозреваемого были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патроны различного калибра...

Сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по г. Москве, УФСБ России по г. Москве и Московской области, а также оперативниками УВД по ЮЗАО задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был выявлен и задержан 45-летний житель столицы.В ходе обысков в квартире подозреваемого, расположенной на улице Генерала Антонова, были изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патроны различного калибра. Все изъятые предметы были направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию и боеприпасам.Согласно результатам исследования изъятое является огнестрельным оружием, а именно: два пистолета, изготовленные самодельным способом из сигнальных пистолетов модели «МР-371», револьвер, изготовленный самодельным способом из охолощенного оружия модели «РНХТ» калибра 10 ТК, пистолет-пулемет «ВЗ-26», переделанный также самодельным способом из списанного охолощенного оружия. Также было изъято более 940 патронов различного калибра, которые являются боеприпасами. Согласно результатам исследования, оружие пригодно для производства выстрелов.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Коньково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Также на территории р. Мордовия, в частном доме, принадлежащем подозреваемому, были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патронами различного калибра, а именно: охотничьим ружьем «ИЖ-5», карабином «Вепрь», мелкокалиберной винтовкой калибра 5,6 мм, оружейными стволами в количестве 4 шт, 3 глушителями, 2 пистолетными магазинами, предназначенными для пистолета «ТТ»,а также более 300 патронов.Изъятые предметы направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, его частям и боеприпасам.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70