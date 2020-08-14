Караул, горим! Могли бы закричать сегодня постояльцы одной из гостиниц Мурома. Пожар там был, правда учебный. Но пожарные машины приехали настоящие. Из здания были выведены 36 человек.

Караул, горим! Могли бы закричать сегодня постояльцы одной из гостиниц Мурома. Пожар там был, правда учебный. Но пожарные машины приехали настоящие. Из здания были выведены 36 человек. Четверым понадобилась условная помощь. Но медики тоже были настоящие. Для эвакуация с верхних этажей понадобилась пожарная лестница. Роман Зайцев, помощник начальника дежурной смены пожарно-спасательного отряда: Поставленные задачи —