Имя фестивалю дал знаменитый роман Ивана Шмелева "Лето Господне".

Над Суздалем вновь зазвучат колокола со звонницы самой высокой колокольной города. Там в субботу, 15 августа, состоится седьмой Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов "Лето Господне".Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области: «Фестиваль «Лето Господне», фестиваль духовной музыки и колокольных звонов, который вновь соберет и самых интересных звонарей из разных уголков нашей страны и пройдет на территории Ризоположенского монастыря и торговой площади».Гости Суздаля побывают на уникальных концертах колокольных звонов, услышат выступления творческих коллективов и сами смогут попробовать себя в роли звонарей. Имя фестивалю дал знаменитый роман Ивана Шмелева "Лето Господне". Судьба писателя была тесно связана с Владимирской землей. Напомним, завтра в Суздале пройдет и первый .