Обвиняемый посредством мобильного приложения перевел деньги со счета потерпевшего на счета своих знакомых, которым задолжал.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего ранее не судимого местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.В дежурную часть отдела полиции обратился 40-летний местный житель с заявлением о краже денежных средств с его банковского счета. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что подозреваемый обнаружил пропажу денег со своего счета после того, как побывал в гостях у одного из своих знакомых. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и допросили его. Молодой человек пояснил, что у него в доступе находился телефон потерпевшего, на котором было установлено мобильное приложение банка. Воспользовавшись данной ситуацией, он перевел денежные средства на счета своих знакомых, которым задолжал.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой фигуранту статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.