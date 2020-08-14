При пустых трибунах, но зато на домашнем поле. Как готовились владимирские футболисты к новому сезону в условиях пандемии?..

- Владимирские учителя добились своего. Зарплату бюджетникам всей страны могут повысить, в том числе, и после их обращения.- Первые итоги госпрограммы "Земский доктор". Насколько охотно врачи переезжают в глубинку?- При пустых трибунах, но зато на домашнем поле. Как готовились владимирские футболисты к новому сезону в условиях пандемии?Не пропустите эти и другие темы в 9.05 на канале «Россия»!