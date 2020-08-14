Как обстоят дела с социальными объектами в Гусь-Хрустальным районе? Ответ на этот вопрос прозвучал в ходе визита Владимира Киселёва. Одна из остановок – в посёлке Красное Эхо. Здесь

Как обстоят дела с социальными объектами в Гусь-Хрустальным районе? Ответ на этот вопрос прозвучал в ходе визита Владимира Киселёва. Одна из остановок – в посёлке Красное Эхо. Здесь председатель Заксобрания региона посетил спортивную многофункциональную площадку. Футбол, волейбол, баскетбол и даже хоккей. Заниматься спортом могут все местные дети. Аналогичные площадки уже построены в двух населенных пунктах